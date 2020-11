Sabatini: “Inter, rosa lunga ma Conte non la utilizza. Elude una domanda. 2 mesi fa…”

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il momento dell’Inter di Antonio Conte, reduce dal pari per 1-1 sul campo dell’Atalanta, nel corso della trasmissione ‘Pressing‘ in onda su Italia 1:

“Secondo me non è solo una questione di furore agonistico. Su certi cambi resto stupito. Quando vedo togliere Lautaro, l’autore del gol, per far entrare Lukaku che non stava in piedi mi chiedo il perché. Quando facciamo il confronto con l’anno scorso, in realtà è ancor più grave quello con quello che succedeva due mesi fa, quando l’Inter faceva 5 gol allo Shakhtar e ora ci ha pareggiato e andava a Bergamo a vincere 2-0 e adesso fa 1-1. ‘Che cosa è cambiato?’: questa è la domanda che Conte sta eludendo. È mai possibile che in due partite decisive come quelle contro Real Madrid e Atalanta Brozovic e Vidal giochino 180 minuti e Nainggolan ed Eriksen zero minuto?! Che ce l’hai a fare la rosa ampia? Perché chiedi la rosa all’altezza se poi non la utilizza? Io dico che forse se Vidal fosse stato più fresco avrebbe segnato quel gol. Eriksen in Nations League con la Danimarca aveva segnato proprio nello stesso modo“.