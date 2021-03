Sabatini: “Inter è la più forte: scudetto gran salvezza. Conte? No a etichette”

Il pensiero del giornalista negli studi Mediaset sull'Inter tra lotta scudetto e l'allenatore nerazzurro Antonio Conte, grande protagonista

Ospite negli studi di Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il successo del Milan al 'Bentegodi':"Sulla vittoria del Milan a Verona siamo tutti molto cauti nei giudizi perché si tratta di una serata in sospeso con la partita tra Inter e Atalanta. La vittoria di Verona, che è già importantissima, in caso di mancata vittoria dell'Inter con l'Atalanta diventerebbe 'importantissimissima'. Pochi si aspettavano una reazione così del Milan dopo il pari contro l'Udinese".

Sabatini parla anche di Inter e lancia una provocazione: "Va bene la celebrazione di Conte, ma gli altri allenatori quando sono a +6 non fanno la stessa cosa? L'Inter è una grande squadra, indipendentemente dalla narrazione di Antonio Conte, che ha grandi meriti. Il fattore in più dell'Inter è Lukaku... È Lautaro... È perfino Sanchez come terza punta... È una squadra che quando ha trovato la formazione giusta è venuta fuori in contemporanea con l'assenza delle coppe. La partita con l'Atalanta è molto delicata ma è altrettanto chiaro che questa Inter ha dimostrato sul campo con Antonio Conte di essere la più forte. Eliminazioni dalle coppe? Lo scudetto è un gran salvezza. Qualsiasi tifoso dell'Inter avrebbe barattato l'uscita dalle coppe con lo scudetto. Togliete le etichette a Conte, che in campionato è considerato "feroce" mentre in Champions "va sempre fuori".