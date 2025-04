Sabatini: “Fateci sentire audio N’Dicka-Bisseck. Che nascondete? Inzaghi, rispondi a questa domanda”

"Non sapeva che sarebbe andata a finire così quando verso fine stagione l'età si sente? Non mi piace questo slalom continuo per cui alla fine tutto si sta spostando tutto sul fatto che l'Inter non ha fatto mercato. Non ha fatto mercato perché c'erano le caratteristiche di un allenatore che i giovani non li fa giocare, non li vede e non gli piacciono. Ha inserito Zielinski e Taremi salvo poi rendersi conto che la squadra ha bisogno di forze fresche. In campionato ha 18 punti in meno rispetto all'anno scorso e questo andrebbe spiegato un po' meglio".