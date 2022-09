Sabatini: “Skriniar non sta rinnovando. La verità è che con i 100 milioni di Zhang…”

A Calciomercato.com, il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter

A Calciomercato.com, il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter :

“Skriniar ora non sta rinnovando e la situazione si ripresenterà nuovamente. La ricarica di Zhang di 100 milioni mi sembra una bella costruzione giornalistica: se sarà di 7 milioni più bonus come Brozovic, se gli fai 4 anni son già 60 milioni destinati a Skriniar ecco. La mia previsione: è altissimo il rischio che vada via a zero”, ha detto.