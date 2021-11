Sabatini: “Spalletti? A Milano lo accoglieranno meglio che a Roma. Con lui…”

Le parole del giornalista a proposito del ritorno al Meazza del tecnico nel delicato impegno di domani pomeriggio

Presente negli studi di Sport Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato del ritorno di Luciano Spalletti al Meazza per Inter-Napoli. Queste le sue considerazioni: "C'è tanta curiosità per vedere come sarà accolto, ma credo verrà accolto abbastanza bene. Sicuramente meglio dell'Olimpico. A Roma gli imputano di aver messo fine alla carriera di Totti, a Milano ci sono giocatori all'Inter che hanno vissuto gli anni migliori e sono maturati proprio grazie a lui. De Vrij, domani assente, ma anche Brozovic, Skriniar e Perisic. Senza dimenticare Lautaro, inserito gradualmente nel contesto nerazzurro. Il pensiero è che per lui ci sarà un'accoglienza quantomeno affettuosa".