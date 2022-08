Sabatini: “Scudetto? C’è il Milan, ma anche la Roma. Io voglio tornare nel calcio”

"Questo Napoli è una gioiosa macchina da guerra, giocano divertendosi, con criteri, con linee di passaggio. Spalletti sotto questo aspetto è il migliore, giocano un calcio propositivo. Cosa sto facendo adesso? Studio, ma aspetto una squadra perché amo il calcio e voglio lavorare, anche il calcio ha bisogno di me. La Juve è un laboratorio aperto. Allegri troverà soluzioni, sa fare il suo mestiere. Ci vuol tempo, troveranno un modo per rendere remunerativa la partita. Sono in attesa di recuperare uno dei pochi campioni italiani che abbiamo che è Chiesa, poi Pogba e Di Maria. Campionato emozionante da subito. Il Milan si ricandida a vincere lo scudetto. La Roma non è spettacolare, ma somiglia al suo allenatore, sa quello che vuole. Mi spiace per Wijnaldum, sarebbe stato molto importante. Giusto che la Roma dica lottiamo per la Champions, perché dire quello vuol dire che devi lottare anche per lo scudetto".