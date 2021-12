Sabatini: “Zhang in Cina semidio, potenza economica nauseabonda. Plusvalenze? Chi sbaglia…”

Walter Sabatini, ex coordinatore di Suning Sports e dirigente dell'Inter, ha toccato vari temi, tra cui il suo passato in nerazzurro

Marco Macca

Intervistato da Radio Radio, Walter Sabatini, ex coordinatore di Suning Sports e dirigente dell'Inter, ha toccato vari temi, tra cui il suo passato in nerazzurro con Suning. Ecco le sue parole:

IL CAMPIONATO - "Fino a un mese fa ho puntato sul Napoli per lo scudetto e confermo la mia idea. Ora hanno tanti infortuni, ma Spalletti troverà una soluzione. L’Inter in questo momento è felice, il Milan può restare in vetta fino alla fine. Il campionato è vivo e stimolante".

LE PLUSVALENZE - "Plusvalenze? Quelle della Roma sono state sempre nette e pulite, reali. Me ne compiaccio oggi perché vedo che tante erano truccate, come scopro oggi. Il calcio non si fermerà per questo, basta che ci siano le sanzioni che ci devono essere. Però il calcio è della gente e la gente lo difenderà sempre".

I PRESIDENTI - "Zamparini, Lotito, Pallotta, Zhang: chi è il più difficile per lavorarci? Ho visto in Cina la potenza di Zhang, era un semidio, non era nemmeno considerato un essere umano. Una potenza economica nauseabonda".

(Fonte: Radio Radio)