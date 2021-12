Sabato: “Inter? Si vedrà alla fine se è più forte del Milan. A Madrid ha giocato…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri reduci dalla sconfitta indolore in Champions League al Bernabeu

L'ex calciatore Antonio Sabato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato il ko dell'Inter in Champions e non solo.

"Non penso, il Milan è primo in classifica, si giocheranno lo Scudetto fino alla fine. Poi il Milan ora è fuori alle coppe. L'Inter ha solo una rosa più esperta. Si vedrà a fine stagione se è veramente più forte. Fino al 35' ha giocato meglio del Real, ma queste squadre hanno giocatori che trovano in ogni momento la giocata importante. Ha giocato bene a Madrid, come se fosse in casa. Mentre dovevi recuperare poi è finito fuori pure Barella...ho visto comunque una squadra competitiva che può fare un discreto cammino ora".