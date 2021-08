Sabato: “Inter, sono fiducioso. Inzaghi uno dei migliori. Se si riuscirà…”

L'ex nerazzurro fiducioso per quanto riguarda la stagione che sta per iniziare

Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Antonio Sabato ha parlato del momento dell'Inter. L'ex nerazzurro è fiducioso sulla stagione che sta per iniziare: "Sono molto fiducioso nell'Inter anche perché Inzaghi è uno dei migliori. Vedremo come giocheranno dietro, come si adatteranno i nuovi attaccanti".