Sabato: “Inter stanca. Per la prossima stagione faccio un nome da prendere”

Intervistato da TMW, Antonio Sabato, ex Inter , ha commentato la prestazione della squadra di Inzaghi di ieri a San Siro contro il Sassuolo:

"Dopo le coppe c'è sempre un calo di concentrazione e adrenalina. Ieri ho visto una squadra stanca mentalmente e fisicamente. E in più è stata affrontata una formazione rognosa. Senza Brozovic che è insostituibile è stata ancor più dura".

Come mai questa involuzione di Lautaro?

"Ho giocato con attaccanti del calibro di Altobelli e Rummenigge, so che per loro il gol era linfa vitale. Magari in questo periodo senza gol gli attaccanti danno anche più del solito però quando gira male gira male. E' una questione di testa ma capisco la situazione".