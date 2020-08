Inter, Sabato: “Lukaku? Neanche in due lo spostano. Conte? Deve fare come Mourinho che aveva…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Sabato analizza la vittoria dell’Inter contro il Getafe. L’ex nerazzurro elogia Romelu Lukaku: “La gara non era iniziata benissimo, il Getafe pressava molto ma poi è venuta fuori la superiorità tecnica dell’inter e la qualità dei singoli. Lukaku? Quando sei in difficoltà dai palla a lui e chi lo sposta? A volte è inutile dialogare da dietro soprattutto se ti pressano. Meglio a quel punto cercare il lancio per Lukaku perchè sa difendere palla e neanche in due riescono a spostarlo…“.

Come va a finire tra Conte e il club?

“Credo che Conte dovrebbe fare come Mourinho che aveva due-tre persone che controllavano molto attentamente tutto quel che accadeva a livello mediatico intorno all’Inter. Se ha parlato così significa che non è contento della comunicazione. Parliamo di cose che accadevano anche ai tempi di Mou solo che lui si era organizzato così”.

