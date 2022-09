Sacchi: “Inter, serve più coraggio: Inzaghi fa un capolavoro se…”

"Sono dodici anni che non ci riusciamo, per meriti altrui e per colpe tutte nostre: è arrivato il momento di invertire la tendenza, sennò anche quest’anno ci tocca tornare a casa con il muso lungo perché non abbiamo acchiappato il codino e magari andare a letto senza cena. Juve, Milan, Napoli e Inter hanno l’onore di rappresentarci: lo facciano dimostrando di voler essere padroni del campo e del gioco. Soltanto così si può vincere. E magari evitino, le nostre squadre, di mettere più difensori che attaccanti, perché altrimenti giocheranno in nove o in otto contro undici, e così non potranno fare pressing, non potranno fare raddoppi di marcatura, non potranno basarsi sul possesso palla e avranno una sola via d’uscita: difesa eroica e contropiede. Ecco, mi auguro proprio che la musica sia cambiata".