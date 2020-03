Sacchi: “Conte deve creare a breve una mentalità vincente. Brozovic ok, ma più ordinato”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato della partita Juve-Inter e del lavoro che dovranno fare Sarri e Conte con le loro squadre.

“Sia per Sarri sia per Conte non è semplice trovare un mix che trasformi le loro compagini in entità positive e armoniose, sia dal punto di vista tecnico-tattico che psicologico. Ci riusciranno unicamente se si avvarranno della pazienza e dell’appoggio delle società, oltre che della modestia e della volontà dei propri calciatori. Il gruppo juventino, per la prima volta, ha giocato da squadra: è la principale ragione del suo successo.

Conte deve creare in breve tempo una mentalità vincente, una forte personalità e un calcio ancora più armonico. La compattezza aiuta l’aiuto reciproco tra i reparti, facilita il pressing e i raddoppi, mentre in fase offensiva permette più imprevedibilità e passaggi più precisi e rapidi rasoterra. È la strada che porta a un football propositivo, con un considerevole coraggio. Maurizio e Antonio sono grandissimi tecnici, due perfezionisti con una grande passione per il lavoro. Nella loro visione lo studio, la continua applicazione e le idee sono fondamentali per vincere e per perfezionare ogni giocatore. Nella Juve, tra i migliori ci sono stati De Ligt e Bonucci in difesa, Ramsey e Matuidi a centrocampo e il favoloso Dybala dal suo ingresso. Tra gli interisti sono da segnalare De Vrij, Candreva, ma limitatamente al primo tempo, Brozovic, che però deve essere più ordinato“.