Sacchi: “Conte deve scrollarsi il passato di dosso. Non è ancora riuscito a…”

L'ex allenatore ha parlato anche del tecnico nerazzurro nell'intervista concessa nel giorno del suo compleanno

Arrigo Sacchi compie oggi 75 anni. Nel corso di una intervista concessa ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex allenatore ed ex commissario tecnico ha parlato anche di Conte: "Antonio è un grandissimo allenatore, che si deve scrollare completamente di dosso il passato. Oggi le ripartenze dei nerazzurri sono micidiali. Non è ancora riuscito a coinvolgere nella fase difensiva come nella fase offensiva tutti gli undici giocatori: quando ci riuscirà, diventerà dura per tutti. Conte dà la vita per il calcio".