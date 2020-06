Sacchi: “Conte può essere soddisfatto, l’Inter ha fatto un’ottima gara. Dovrà recuperare Lautaro”

Della sfida tra Napoli e Inter che visto il passaggio in finale della squadra di Gattuso ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico Arrigo Sacchi:

“Napoli-Inter è stato un incontro combattuto, con buona velocità e ritmo elevato. Il Napoli ha pareggiato 1 a 1 e va in finale. I nerazzurri di Conte sono partiti molto bene, avrebbero meritato di più. Gli uomini di Gattuso hanno sofferto, ma non hanno mollato come è nello spirito del loro condottiero. Gli azzurri hanno sfruttato magistralmente un lancio di Ospina a Insigne che ha consentito il pareggio di Mertens. L’Inter ha imposto alla gara un ritmo che ha messo in difficoltà gli azzurri. La squadra lunga non permette un pressing efficace. La partita è stata a tratti bella e sempre avvincente. Nel secondo tempo il ritmo, la velocità e la compattezza si sono attenuate. Conte e Gattuso sono grandi esempi di professionalità che danno la vita al proprio lavoro. Questi valori consentono di migliorarsi e di migliorare gli altri. Antonio ha un organico con più coraggio. I nerazzurri hanno fatto un’ottimo gara, Conte può essere soddisfatto. Ottime le prestazioni nel primo tempo, mentre nel secondo la stanchezza si è fatta sentire. Bisognerà recuperare Lautaro che è apparso svagato. Rino, persona splendida, allenatore in crescita non deve venire meno ai suoi valori di coraggio. Il Napoli è giunto a questo confronto meno preparato dei rivali. Se vorranno avere risultati dovranno comprendere che le partite si vincono con il lavoro settimanale e la concentrazione”.