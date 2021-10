Sacchi: “La formula Inter funziona solo in Italia, troppo difensiva. Contro il Sassuolo…”

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, esprime la sua opinione sull'Inter di Simone Inzaghi

"Vedo un campionato nel quale la maggior parte delle squadre non si discosta dalla solita tradizione difensivistica italiana. Ci sono alcuni club a metà strada e poi ci sono un paio di realtà decisamente lanciate verso il rinnovamento. Ripeto: più coraggio, più voglia di stupire. A volte noto queste qualità più nelle squadre minori che nelle grandi. Mi viene in mente il Sassuolo che per un’ora sembrava l’Inter, e l’Inter invece sembrava il Sassuolo".

"In Italia la formula dell’Inter funziona, in Europa un po’ meno. In Italia ci si basa sui singoli e sulla fase difensiva. Siccome l’Inter ha i singoli più bravi ed è ben impostata, con tanti uomini, a protezione della propria area, è logico che in campionato abbia ottime possibilità. Ma contro il Sassuolo, che spende meno soldi, ha sudato parecchio".