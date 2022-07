Sacchi: “Ho visto un’Inter schierata col 5-3-2. Così si regala un uomo”

"L’Inter è una formazione molto muscolare, ha giocatori pesanti che fanno più fatica a entrare in forma. Anche in questo caso, per giudicare, si dovrebbero conoscere le tabelle di lavoro, e soltanto Simone Inzaghi e i suoi collaboratori sanno a che punto è la squadra. Queste partite internazionali, però, servono per capire quale direzione si deve prendere. Ricordo che con il Milan, dopo lo scudetto, affrontammo Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Bayern Monaco e Psv Eindhoven. Sfide utili per vedere a che livello eravamo, dopo aver conquistato lo scudetto in Italia, e anche per far capire ai miei giocatori che potevamo giocarcela contro chiunque in Europa”.