Sacchi: “Inter al bivio: o svolta o resta nel limbo. Conte ha bisogno dell’aiuto del club”

Intervistato da Il Giornale, l’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato dell’Inter di Conte e della lotta scudetto in Serie A:

INTER– “L’Inter è a un bivio della sua stagione: o svolta o resta nel limbo. Antonio Conte è una persona che dà al calcio la sua vita, chapeau a lui per questa ragione. Lui è una persona che cerca sempre di migliorarsi ma in questa evoluzione però deve contribuire anche il club che invece nella storia è sempre stato più portato al tatticismo, al singolo, puntando molto più che sui soldi che sull’idea. Oggi che sembra che non ci siano più denari bisogna che ci siano più idee e conoscenza. Senza di questa non ci possono essere né coraggio né innovazioni . Conte ha bisogno dell’aiuto del club e non solo a livello economico. La strada è ancora lunga ma l’Inter deve giocare più sul collettivo che sulle individualità”.

SCUDETTO – “Non lo so, io spero che vinca la squadra che diverte di più, che ha più coraggio, che emoziona, che non ha debiti, che gioca meglio al calcio e che ci permette di evolverci e di aggiornarci e di non essere più quelli che negli ultimi 20 anni hanno vinto solo tre titoli in Europa”.