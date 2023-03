Sacchi: “Mi auguro che l’Inter dimostri di essere un collettivo a Oporto e non vada…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla delle italiane impegnate in Champions League

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla della Champions League. Con il Milan che ha eliminato il Tottenham, adesso tocca a Inter e Napoli guadagnarsi i quarti: "Si sta capendo anche da noi che il gioco paga, e soprattutto non costa. Il Psg: ha tanti campioni e perde perché non è un collettivo".

"Adesso mi auguro che l’Inter dimostri di essere un collettivo a Oporto e non vada in campo soltanto per aspettare l’errore dell’avversario. L’Italia può portare tre squadre nei quarti, sarebbe un grande risultato e poi ce la possiamo giocare con tutte. Soprattutto Napoli e Milan".