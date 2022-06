Sacchi: “Inter, Lukaku sposta gli equilibri. Perisic? Ora c’è Gosens. Confesso che terrei…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta il ritorno di Lukaku all'Inter e non solo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta il ritorno di Lukaku all'Inter. Per l'ex tecnico il club nerazzurro fa un bel salto di qualità con il ritorno di Big Rom: "Lukaku è un giocatore che sposta gli equilibri. Lo ha già fatto quando i nerazzurri hanno vinto lo scudetto, perché non dovrebbe riuscirci di nuovo?".

«Pochi, pochissimi, anche se io sono convinto che tutti possiamo sempre migliorare. Ecco, Lukaku dovrebbe essere più partecipe in fase difensiva e magari, per essere ancora più decisivo, ricevere il pallone più vicino all’area avversaria. Ma nell’uno contro uno è micidiale: non lo fermi mai».