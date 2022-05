Sacchi: “Inter? Gioca bene ma non pressa. Guardate il Liverpool: ha 0 fuoriclasse ma…”

Intervenuto come di consueto alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è tornato sulle recenti dichiarazioni sul gioco dell'Inter

"Inter, Napoli, Juventus e anche Roma hanno organici superiori a quello del Milan. Guardo quanto spendono le squadre. Inter? Forse mi sono espresso male o non sono stato capito: l'Inter sta giocando un buon calcio italiano. Il calcio italiano a livello internazionale non vince, o vince una volta su 100. Se non l'hanno ancora capito... Oggi, devi cercare pressing e dominio del gioco. Meglio essere pessimisti o ottimisti? Non può essere ottimista uno che rincorre. Avere 11 giocatori che partecipano attivamente è meglio di avere dei campioni che però non giocano per la squadra. Il Liverpool, per esempio, non ha neanche un fuoriclasse. Salah in Italia era bravo, ma non un fuoriclasse: ma è una squadra che pratica pressing, che cerca il dominio del gioco, che quando ti viene addosso non ti fa giocare. L'Inter non gioca male, ma è un calcio italiano. Conosco da tempo Inzaghi, andiamo a mare insieme, è un ragazzo stupendo: sta migliorando, ma senza pressing e possesso palla non si vince".