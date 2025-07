Sacchi: “Inter, un affare tenere Pio Esposito. Chivu già al lavoro per…”

«Lookman, per quanto mostrato con la maglia dell’Atalanta, è un giocatore che spacca le partite. Bravo ad agire in contropiede e bravo anche nello stretto. E poi non dobbiamo dimenticare che Chivu ha a disposizione anche Lautaro, Marcus Thuram e Bonny, appena arrivato dal Parma. Non so che cosa ne sarà del giovane Pio Esposito, ma se lo tengono fanno un affare: ha qualità. Adesso si tratta di dare a tutta la squadra un gioco moderno, piacevole e, allo stesso tempo, efficace. Chivu è già al lavoro».