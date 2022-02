Sacchi: “Inter vicina al calcio totale praticato in Europa. La mossa scaramantica…”

L'ex CT ha analizzato le mosse dell'Inter e ha parlato della seconda parte di campionato con i nerazzurri protagonisti

Mercato chiuso, fine delle giostre. Sacchi, come giudica le operazioni?

"Ci sono stati colpi importanti, adesso però tutti dovranno sottoporsi alla prova del nove: quella del campo. Io, in ogni caso, non sono mai stato un fan del mercato di riparazione".

In che senso?

"Nelle squadre che ho allenato non ho mai chiesto un giocatore a metà stagione: può rompere l’armonia mentale del gruppo. E poi non volevo far spendere i miei dirigenti".