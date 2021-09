Sacchi: “Inzaghi bravo, ma dall’Inter mi aspetto più coraggio. Non vorrei…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza l'impatto che il tecnico ha avuto sulla squadra nerazzurra

"Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, non ha cambiato modulo. È partito un attaccante formidabile come Lukaku, ma i gol l’Inter li segna lo stesso. E ciò significa che è il gioco a produrre i gol, prima ancora dei giocatori. Dai nerazzurri mi aspetto più coraggio. Non vorrei vederli sempre in superiorità numerica in fase difensiva e in inferiorità numerica quando attaccano. È un retaggio della tradizione italiana, ma se vogliamo progredire dobbiamo rischiare qualcosa di più, avere la sfrontatezza di accettare l’uno-contro-uno come accade in Europa".