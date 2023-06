Sacchi: “Italia paese di individualisti, Berlusconi ha provato a cambiarla. Era geniale”

Sacchi piange la scomparsa di Silvio Berlusconi a 86 anni: "Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo"

"Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo". Arrigo Sacchi piange, al telefono con l'ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per la morte del suo "amico geniale al quale devo tutto".