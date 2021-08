Sacchi: “Juve disorganica. Inter? Inzaghi bravissimo tecnico italiano, ma…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza le big della Serie A dopo le prime due giornate

In questa sessione di mercato, la Serie A ha perso alcuni grandi campioni come Lukaku, Cristiano Ronaldo e Donnarumma. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi non è preoccupato: "Il calcio è uno sport collettivo, e non individuale", ribadisce il tecnico. Da dove si deve partire allora? "Dal gioco, dal collettivo. Se ce l’hai, sei a posto. Lukaku e Cristiano Ronaldo sono due fenomeni, non c’è dubbio. Ma con Ronaldo la Juve che cosa ha vinto in Europa? Niente. E allora? Se non hai le idee, o se non sai svilupparle, non vai lontano: potrai vincere in Serie A, perché le tue avversarie non hanno la tua potenza economica, ma in Champions no. Il giocatore, anche il migliore del mondo, deve essere funzionale alla squadra. Sennò serve a poco".