Sacchi: “Ho scritto ad Ancelotti che l’Inter è in forma. E lui mi ha risposto che…”

L'ex tecnico Arrigo Sacchi ai microfoni di Gazzetta ha parlato dell'Inter di Inzaghi che domani affronterà il Real Madrid in Champions:

"La Roma si è presentata denunciando i suoi limiti e non ha voluto giocare ed è stata travolta dall'Inter. Ho mandato un messaggio al mio amico Ancelotti dicendo di stare attento che l'Inter sta benissimo e lui mi ha detto che anche il Real sta bene. Sarà una bella partita. A livello tecnico sono imbattibili, Benzema è un fenomeno la sua assenza un vantaggio per l'Inter. Sarà una partita dove il Real è fortissimo con la palla, meno quando ce l'ha. La difesa non è il loro forte. Andare a Madrid e lasciare il dominio del gioco a loro potrebbe essere un suicidio".