Sacchi: “Il Milan non è più un collettivo. Avete visto il primo gol dell’Inter nel derby?”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza il momento complicato che sta attraversando il Milan. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter. "Il campionato non è chiuso. E il Milan ha dimostrato che con le motivazioni, lo spirito di squadra e il gioco si può lasciare tutti a bocca aperta".

Oggi, però, a stupire è l’involuzione della squadra. Che cosa sta succedendo?

«I ragazzi che avevano sbalordito oggi sono “caduti” nella normalità. Qualche infortunio di troppo, qualche risultato negativo maturato in maniera inaspettata e poi la mancanza di esperienza in un gruppo in cui quasi nessuno aveva mai vinto prima dell’anno scorso... E la squadra ha iniziato a sottovalutarsi, a perdere certezze. Oggi in campo il Milan non è più un collettivo: squadra lunga, movimenti senza armonia. Avete visto il primo gol dell’Inter nel derby? Calabria va a raddoppiare su Lautaro, dove c’è già Kjaer, e si perde Dimarco che segna. Errori come questo sono errori di testa, che la dicono lunga sul momento del Milan».