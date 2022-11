Sacchi: “Mondiale inedito, curioso di vedere il Qatar. Italia? Mancano i giocatori e…”

"Sarà un Mondiale inedito, sono curioso di vedere come andrà e come proseguiranno i campionati dopo. Sono curioso di vedere il Qatar, sono 5 anni che si stanno preparando per questo evento. La temperatura potrebbe anche incidere. L'Italia? Non ha più giocatori, i settori giovanili sono al livello di 50 anni fa, in Serie A c'è il 75% degli stranieri, non c'è uno stile in Italia. Si perde la conoscenza del calcio che è nato come sport di squadra e offensivo. Noi in Italia lo abbiamo trasformato in uno sport individuale e difensivo. Faccio fatica a capire, non siamo originali"