SM – Acerbi-Ciurria, per l’AIA non è calcio di rigore. E Sacchi starà fermo…

"Per un paio di giornate l'arbitro di Macerata resterà per così dire "in panchina", poi ripartirà dalla B o da una gara di A di livello non alto (in cui non sia in campo una big, per intenderci). Postilla: per l'AIA il contatto Acerbi-Ciurria è troppo poco per l'assegnazione di un calcio di rigore", scrive Sport Mediaset.