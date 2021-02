Sacchi: “Inter, un obiettivo non è stato ancora raggiunto. Se i nerazzurri seguiranno Conte…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi torna sulla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Questa l’analisi del tecnico: “L’Inter che ha battuto la Fiorentina ha saputo seguire l’esempio di Barella, che Antonio Conte fa crescere ancora di più con opportuni insegnamenti. Il tecnico è stato bravo a motivare i suoi dopo un primo tempo che ha lasciato molti dubbi, nella ripresa si è ammirata un’altra squadra che ha meritato i tre punti. L’Inter è una grande sulla carta, ma dovrebbe acquisire la mentalità vincente, frutto della determinazione del gruppo, della sua capacità lavorativa e delle sue conoscenze“.

“Nonostante le capacità e la grinta di Conte, questo obiettivo non è stato ancora raggiunto. Il secondo tempo ha aiutato i nerazzurri a essere ottimisti: ritmi più alti, velocità, movimenti senza palla, smarcamenti. Il pallone ha viaggiato rapidamente, così come le marcature e il pressing sono stati più attivi e decisi. L’Inter nella ripresa a Firenze ha dimostrato di avere entusiasmo. Ha ancora tanti margini di miglioramento: nell’ultima gara, soltanto a sprazzi è stata un collettivo. Se i nerazzurri seguiranno Conte – uno dei migliori allenatori del mondo – nel lavoro e nel gioco, alla fine centreranno il bersaglio grosso. Si ricordino però che occorre essere ossessionati dal calcio e dal perfezionismo, altrimenti non raggiungeranno gli obiettivi”.

