Sacchi: “Puntiamo sui giovani, no sui parametri zero. Il grande errore dell’Italia…”

"Per fare tutto ciò sono fondamentali alcune cose. La prima: il pubblico deve comprendere il momento storico ed economico, non deve chiedere l’impossibile, deve anch’esso ragionare in termini di equilibrio finanziario. I bilanci in ordine sono il primo requisito per avere una società sana e produttiva, discorso che vale non soltanto nel calcio ma in tutti gli ambiti. La seconda cosa, altrettanto importante, è che la Federcalcio dia una spinta in questa direzione, promuovendo corsi di aggiornamento per gli allenatori, seguendone il percorso, i miglioramenti".