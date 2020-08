Sacchi: “Inter, conosco Conte da tempo. Ha talento e ambizione. Sono sicuro che…”

Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi fa il punto sull‘Inter dopo la vittoria contro il Getafe e a poco più di tre giorni dai quarti di finale di Europa League che i nerazzurri giocheranno contro il Bayer Leverkusen:

“Antonio Conte è un allenatore di grandi capacità e valore: molto esigente con se stesso e con gli altri. Così ha sviluppato la capacità di giudicare ciò che vale e ciò che non vale. Sicuramente sarà soddisfatto del risultato che premia la volontà di tutti. Lui sa che questa vittoria può fare crescere l’autostima e le certezze della squadra. Il dominio del gioco, la fluidità di manovra, la bellezza così come l’armonia saranno valori determinanti per la crescita. Conosco Antonio da tempo, lo stimo molto, vive per il calcio, è intelligente, ha grande conoscenza possiede talento e la giusta ambizione. Sono certo che riuscirà a dare un gioco moderno, organico e vincente. In bocca al lupo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)