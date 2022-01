Sacchi: “Scudetto? Inter più squadra di tutte. Ma curioso di vederla contro…”

Le parole del tecnico: "Inter? Sono curioso di vederla all’opera con il Liverpool che con le riserve ha dato lezione al Milan a San Siro"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: L’Inter mi sembra più squadra di tutte in questo momento della stagione, ma sono curioso di vederla all’opera con il Liverpool che con le riserve ha dato lezione al Milan a San Siro".