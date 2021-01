Sacchi sull’Inter: “Non brillante contro l’Udinese. Lukaku e Lautaro avrebbero dovuto…”

Direttamente dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così lo 0-0 dell’Inter in quel di Udine:

“L’Inter non è andata oltre il pareggio contro la rocciosa Udinese, senza ripetere la brillante prestazione mostrata contro la Juventus. L’Udinese è stata un avversario assai duro e difficile da sorprendere con il contropiede. La squadra di Conte ha creato qualche azione pericolosa, ma ha sfruttato poco il ritmo, la velocità e il pressing. Lautaro e Lukaku, oltre a ricevere palla con le spalle voltate alla porta, avrebbero dovuto attaccare di più gli spazi in profondità. La squadra si è mossa poco senza palla e quindi non ha potuto alzare il ritmo. Inoltre l’azione avrebbe dovuto essere più fluida, veloce, determinata e intensa: tutte qualità importanti se si vorranno centrare gli obiettivi e vincere lo scudetto”.