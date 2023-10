Sacchi: “Vittoria meritata ma 4-0 esagerato: l’Inter si basa sulle individualità e…”

"Prosegue la corsa a braccetto di Milan e Inter in testa alla classifica. Anche se sette giornate di campionato sono ancora poche per stabilire delle chiare gerarchie, mi sembra che questo tandem abbia le qualità per arrivare fino in fondo. A loro, probabilmente, si aggiungeranno il Napoli, che ieri mi è parso ritornato ad alti livelli, e la Juve se riuscirà a dare continuità alle prestazioni di questo inizio di stagione. E così mi aspetto di vedere un gran bel torneo: appassionante, vibrante, che tiene il pubblico in tensione e nel quale non ci sono certezze fino a che l’arbitro non fischia la fine della partita. Questo deve essere il calcio: emozioni su emozioni, gioia assoluta.