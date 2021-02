Inter, dai giocatori un ok fondamentale. E tutti hanno sacrificato l’io per il noi

Importante risposta dello spogliatoio dell'Inter al momento complicato a livello societario: il gruppo si è infatti cementato di più

Il caos societario avrebbe potuto creare qualche problema nel gruppo squadra. E invece, grazie al grande lavoro di Antonio Conte, l'Inter si è compattata ancora di più e ha continuato il suo ottimo lavoro. Complice, spiega Tuttosport, l'atteggiamento molto collaborativo della squadra: "Se da un lato hanno detto di no al taglio dei salari sia nel 2019-20 sia nel 2020-21, hanno dato l'ok a posticipare la riscossione di alcune mensilità. Prima luglio e agosto, poi novembre e dicembre. L'eliminazione dalle coppe poteva inoltre creare dissapori soprattutto tra quei calciatori che, con una gara alla settimana, non avrebbero avuto più molte occasioni. E invece tutti hanno accettato il loro ruolo, scarificando l'io in funzione del noi, senza dunque far scendere l'intensità in allenamento".