Saha: “Onana sarà molto importante per lo United. Ha rivoluzionato l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Betfred, Louis Saha , ex calciatore del Manchester United, ha parlato così dell'acquisto di André Onana da parte dei Red Devils: "È un grande portiere desideroso di migliorare e ha 27 anni, quindi ha molta esperienza ma non è affatto vecchio. L'allenatore sta cercando di giocare da dietro e credo che Onana sarà molto importante per il Manchester United.

Certo, tutti i portieri commettono errori che portano a gol, ma nel caso di André la squadra segnerà più gol grazie a lui. Ci vuole tempo perché i giocatori si adattino a un nuovo campionato, ma sono certo che lui si adatterà perfettamente dato che è stato in grado di giocare in una squadra dell'Inter, che è molto strutturata ed è stato comunque in grado di rivoluzionare la squadra con la sua lungimiranza, quindi non ho dubbi che farà lo stesso al Manchester United".