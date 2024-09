Resta quindi l'ipotesi del doppio stadio: «Ma prima di dire che è un'ipotesi solida voglio essere sicuro, perché capisco che ci possa essere un disorientamento da parte dei cittadini per le tante ipotesi che abbiamo messo in campo. In questo momento bisogna accelerare, cosa che stiamo cercando di fare, e con l'Agenzia delle Entrate avremo l'incontro in questi giorni», ha aggiunto il primo cittadino milanese.