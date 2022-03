Sala: “Dibattito pubblico? Bisogna fare quel che va fatto. Ma proveremo a chiudere in fretta”

Il sidnaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del prossimo dibattito pubblico relativo alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan

"Noi abbiamo fatto, come da regole, una richiesta formale al ministero per capire se loro hanno un coordinatore per il dibattito pubblico disponibile. Mi hanno informalmente anticipato che non ce l'hanno. Un giorno dopo questa conferma noi partiamo con una 'garetta' velocissima per individuare il coordinatore".