Sala: “Galliani mi ha chiesto di usare San Siro per le partite del Monza”

"Ultimamente sconto qualche problema nell’andare a San Siro a vedere le partite, ormai è un paio di anni che non ci vado perché ormai tutti mi chiedono sempre del nuovo stadio, ma è una storia infinita e non so nemmeno più cosa dire. Posso però rivelare che un paio di mesi fa mi è squillato il telefono e dall’altra parte c’era Adriano Galliani. fiero sindaco di Milano, sconto qualche problema per andare lo stadio, è storia infinita e non so nemmeno cosa dire. ‘Scusa Beppe vado di fretta’, mi disse Adriano, ‘ma se per caso Inter e Milan non vogliono più San Siro, lo affitteresti al Monza?’".