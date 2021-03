Sala-Inter, frattura aperta. CdS: “Rassicurazioni da Suning? I nerazzurri rispondono”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le posizioni del Comune di Milano e dell'Inter restano distanti

"Il giorno dopo lo scontro sul nuovo San Siro, le posizioni del Comune e dell'Inter restano distanti. Le due parti, alle quali va aggiunto il Milan, al fianco del club di Suning ma non toccato direttamente dalla vicenda, dovranno riprendere a dialogare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al botta e risposta tra il Sindaco di Milano e l'Inter in merito alla solidità della posizione nerazzurra e di Suning.

"Da Palazzo Marino si aspettano, quando tornerà in Italia, rassicurazioni dirette da parte di Steven Zhang sul progetto che il colosso di Nanchino ha in mente per l'Inter visto che hanno seguito con preoccupazione gli ultimi sviluppi relativi alla carenza di liquidità (per fine marzo sarà pagata la rata di Hakimi al Real, ma l'obiettivo è saldare una o due mensilità alla squadra) e alla cessione di una parte (o della maggioranza) delle quote", spiega il CorSport che illustra anche la posizione dell'Inter sulla vicenda: "Nella sede nerazzurra, invece, ritengono un incontro ad alti livelli improbabile (almeno in tempi brevi) perché reputano la posizione della proprietà sul futuro del club è molto chiara. Piuttosto in viale della Liberazione hanno perplessità sulla lunghezza dell'iter amministrativo e sperano che entro fine maggio arrivi la risposta alla documentazione già presentata". Solo in un secondo momento si procederà con la scelta di uno dei due progetti attualmente sul tavolo.