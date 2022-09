Sala: “Inter forte e arrabbiata, ma con difetti. Torino più forte dell’anno scorso”

L'ex centrocampista granata presenta la sfida di domani in programma a San Siro: "Juric ora ha un vantaggio"

Claudio Sala, ex centrocampista del Torino, ha parlato del match di domani tra Inter e granata in un'intervista concessa a Tuttosport: "La classifica è sicuramente molto buona: il Toro ha iniziato bene, con prestazioni importanti e dando sempre la sensazione di essere sul pezzo. L'inizio è buono, ma meglio restare coi piedi per terra: ora arrivano avversari che sulla carta costringeranno i granata a compiere un salto di qualità importante, vedremo la risposta che darà il gruppo".