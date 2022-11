Sala, parole contro Sgarbi accolte con favore da Inter e Milan. Ma i club non convinti da…

"L’uscita di Vittorio Sgarbi riavvicina Inter e Milan al sindaco Beppe Sala . I club hanno accolto con favore la lettera inviata dal primo cittadino milanese alla premier Giorgia Meloni (...). Intanto si sono conclusi gli incontri previsti dal dibattito pubblico. Ora appuntamento al 18 novembre, quando il coordinatore Andrea Pillon presenterà la relazione conclusiva sulla quale Comune e club faranno le loro valutazioni. Inter e Milan sono convinte che questo dovrà essere l’ultimo momento di autorizzazione di Palazzo Marino per poi partire senza timori di bocciatura con il progetto esecutivo che costerà circa 30 milioni. Sala, invece, ha lasciato intendere che potrebbe esserci ancora un successivo passaggio in Consiglio comunale tra un anno. Una dinamica che non convince Inter e Milan. Ma adesso è il momento dell'alleanza per frenare l'uscita di Sgarbi a difesa di San Siro".