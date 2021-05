Festa tifosi Inter, il sindaco Sala: “Mi auguro tutto funzioni al meglio. Ma prudenza”

Il primo cittadino di Milano ha parlato degli eventi che si terranno oggi in città: la gente al Meazza ma anche le manifestazioni per il Ddl Zan

Questo pomeriggio a Milano non ci sarà solo la festa dell'Inter per lo scudetto nei pressi di San Siro ma si terrà anche, attorno all'Arco della Pace, una manifestazione organizzata per il Ddl Zan.