Ancora Sala: “Non va bene vincolare San Siro per delle targhe esposte”

Assist del ministro dello Sport, Andrea Abodi , al sindaco di Milano, Giuseppe Sala , sulla questione dello stadio di San Siro . Abodi nei giorni scorsi si è augurato che il vincolo posto sul secondo anello possa essere superato, citando come esempio Wembley, che è stato abbattuto per essere ricostruito ammodernato.

“Ci avevo anche parlato. Non so quanto servirà, però lo apprezzo”, spiega il sindaco Sala a margine di un evento in città. “Io credo che vincolare un immobile del genere e vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe che sono esposte non va bene – ha aggiunto – dopodiché abbiamo fatto ricorso” e “se sarà così rispetteremo le leggi: le leggi bisogna rispettarle per chi fa il mio mestiere, però si possono contestare, io contesto fortemente queste decisioni”.