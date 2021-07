Sala: “Stadio? Se rivinco ascolterò tutti ma alla fine deciderò io. Sulla finale…”

Il sindaco di Milano è tornato ad esprimersi in merito alla questione dello stadio di San Siro. Sala ha parlato anche del rischio festeggiamenti...

Giuseppe Sala è tornato ad esprimersi sul nuovo Stadio di San Siro: "Se rivinco ascolterò tutti ma alla fine deciderò io come ho sempre fatto in questi cinque anni". Il sindaco di Milano ha parlato di questo e altri temi in visita al banchetto del PD al mercato di via Osoppo. "Se riescono ad attivare una riflessione con i cittadini su alternative, siamo qua. Rimane il fatto, che la mia autonomia non è una promessa, è nei fatti. Nei cinque anni precedenti mi sono comportato ascoltando tutti ma in maniera autonoma. Alla fine per essere chiari, deciderò io", ha concluso Sala.