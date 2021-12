Sala: “Stadio, rispettate le regole. Per chi gestisce questi grandi club…”

Le parole del sindaco di Milano a margine della tradizionale cerimonia di consegna degli 'Ambrogini d'oro' al Teatro Dal Verme

"Ovviamente non si può nascondere l'importanza del calcio per Milano, per cui anche dal mio punto di vista, nella relazione con le squadre, cerco sempre di far rispettare le regole e credo di averle fatte rispettare con la vicenda dello stadio, non concedendo nulla al di là di quanto previsto dalle regole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della tradizionale cerimonia di consegna degli 'Ambrogini d'oro' al Teatro Dal Verme.

D'altro canto, ha continuato il sindaco, "anche capire i loro problemi: il calcio è materia strana al giorno d'oggi, le squadre perdono milioni e milioni ogni mese e chiunque lo guardi con un occhio acritico capisce che è un giocattolo che è difficile possa continuare a sopravvivere in queste condizioni. Se il calcio non troverà un modo per contenere gli ingaggi e i soldi che prendono i procuratori - ha aggiunto - non ci saranno diritti televisivi o prezzi di biglietti che li giustificheranno. Noi possiamo fare la nostra parte, ma credo che sia anche il momento, per chi gestisce questi grandi club, di fare una riflessione congiunta perché è impossibile immaginare un futuro se non cambiano le basi economiche di questo tipo di aziende".