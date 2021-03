Sala-Inter, rapporti tesi. TS: “Reazione veemente di Suning ad un equivoco di fondo”

Secondo quanto riporta Tuttosport, c'è un motivo preciso che ha portato l'Inter a rispondere con un comunicato a Sala

"Lo scontro tra l’Inter e Beppe Sala sul nuovo stadio di Milano è l’ultima puntata di una storia complicata fin dall'inizio. I rapporti tra Comune, Inter e Milan non sono mai stati idilliaci. A partire dalla tempistica". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al botta e risposta tra il Sindaco di Milano Sala e l'Inter sulla questione stadio.

"I due club presentano il progetto nell’estate 2019, quando il sindaco ha già scavallato la metà del mandato. Quindi diventa più complesso gestire un dossieri ingombrante come l’addio a San Siro. Le due proprietà sperano che il maxi-investimento da 1.2 miliardi possa rendere quasi automatica la deroga sulle cubature commerciali superiori al limite del PGT appena varato (altra coincidenza sfavorevole). Tutti fattori che rafforzano la volontà di scaricare la decisione al nuovo sindaco, nonostante il rinvio delle elezioni a ottobre", evidenzia Tuttosport che ribadisce come le parole di Sala certifichino lo stallo della discussione e provocano al contempo una veemente reazione da parte di Suning. "A Palazzo Marino c’è chi fa notare un equivoco. Il Comune ha continuato a chiedere chiarimenti sulla proprietà ai club. L’Inter ha risposto lo scorso gennaio. A quel punto Sala avrebbe dovuto accettare la risposta e proseguire con l’iter, oppure non accontentarsi e bloccare tutto. Invece non ha dissolto l'incertezza. A Nanchino erano già infastiditi per l’impossibilità di spendere il progetto definitivo nelle trattative relative all'Inter. Anche per questo le dichiarazioni del sindaco hanno scatenato quel comunicato di inusitata durezza", chiosa il quotidiano.