Salemme: “Scudetto? Il Napoli c’è, ma anche l’Inter sta bene. Milan e Juve…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Salemme, attore e noto tifoso del Napoli, ha detto la sua sulla lotta scudetto

"Ci mette il cuore e la ragione. Una buona organizzazione non basta se non c’è il cuore, e il loro è sano. È una squadra compatta, solida e soprattutto serena. Non va in ansia, nemmeno quando è in svantaggio: pensate all’errore di Manolas, dopo quello chi non ha il cuore perde la ragione e invece... Chiedete alla Juve!".